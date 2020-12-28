بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 80.64 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و763 ألفا و456 حالة وفاة وأظهر إحصاء لـ " رويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.