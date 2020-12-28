السعودية تسجيل 119 حالة مؤكدة وتعافي 174 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (119) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362339) حالة، من بينها (2790) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (393) حالة حرجة، كما تم تسجيل (174) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (353353) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6196) حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- ، لافتةً النظر إلى إجراء (30109) فحوص مخبرية جديدة، ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .