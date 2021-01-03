بلجيكا تسجل 880 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 63 حالة وفاة وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 649169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19644 حالة وفاة.