أعنلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 3226 حالة. وقال يولي إدلشتاين وزير الصحة الاسرائيلي إن 379 ألف شخص تلقوا لقاح " كورونا " منذ بدء حملة التطعيم مطلع الأسبوع الماضي .