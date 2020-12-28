إسرائيل تسجل 3498 إصابة جديدة بـكورونا و6 حالات وفاة
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إسرائيل تسجل 3498 إصابة جديدة بـ"كورونا" و6 حالات وفاة

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العرب اليوم - إسرائيل تسجل 3498 إصابة جديدة بـ"كورونا" و6 حالات وفاة

فيروس كورونا
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعنلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 3226 حالة. وقال يولي إدلشتاين وزير الصحة الاسرائيلي إن 379 ألف شخص تلقوا لقاح " كورونا " منذ بدء حملة التطعيم مطلع الأسبوع الماضي .

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إسرائيل تسجل 3498 إصابة جديدة بـكورونا و6 حالات وفاة إسرائيل تسجل 3498 إصابة جديدة بـكورونا و6 حالات وفاة



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