روسيا تسجل 504 وَفَيَات و24150 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 504 وَفَيَات وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.236.787 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 58.506 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.618.882 حالة .