128867 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 128867 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1499 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 121890 حالةً لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر94 % وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 11 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 84 منومًا، منهم 34 منومًا في العناية المركزة.