128472 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا وصل إلى 128472 إصابة والوفيات 1495 بنسبة 17ر1%، بينما تعافى 120976 وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 17 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 87 حالة، والمنومين في العناية المركزة 35 حالة.