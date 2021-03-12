تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3503 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 798.108 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22370 حالة وفاة.