تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا
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تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا

فيرس كورونا
بروكسل - العرب اليوم

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3503 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة .
وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 798.108 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22370 حالة وفاة.

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تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا تسجيل 23 وفاة و3503 إصابات جديدة بكورونا في بلجيكا



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