الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.