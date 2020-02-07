كشفت سنغافورة عن 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لا ترتبط بحالات عدوى سابقة أو بالسفر إلى الصين، ما دفعها لرفع حالة التأهب في البلاد. وبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس في سنغافورة حاليا 33، ما دفعها لرفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي، وهو نفس المستوى الذي وصلت إليه إبان تفشي فيروس "سارس" عام 2003.

وقتل "سارس" أكثر من 30 شخصا في سنغافورة والمئات في أنحاء العالم. وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان "نظرا لأنه توجد الآن حالات محلية قليلة ليس لها أي صلة بحالات سابقة أو بالسفر إلى الصين فقد كثفنا عملية تقييم المخاطر". وأعلى مستوى للتأهب هو الأحمر، ويشير إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع.