فوائد الجوز لعلاج الفطريات التي تصيب فروة الرأس

يعتبر الجوز أو عين الجمل أو الجوز من أغنى أنواع المكسرات حيث أنه مليئ بالبروتين النباتي وتتعدد فوائده منها :

1-يعمل على خفض الدهون المشبعة والكولسترول بالدم وهو الأمر الذي قد يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2- لا يعد عين الجمل يشبه المخ في شكله فقط وإنما كذلك هو يفيد عمل المخ أيضا , ويعتبر عين الجمل وزيته غنيا بأحماض أوميغا-3 الدهنية أكثر من أي نوع آخر من أنواع المكسرات الأخرى , لذلك يعد عين الجمل علاجا هاما للاكتئاب لمحتواه الغني من تلك الأحماض التي تعمل على تخفيف الاكتئاب.

3- يحتوي عين الجمل على العديد من الفيتامينات، فهو يحتوي على فيتامين هـ الذي يساعد في إظهار الجلد بشكل مشرق وأكثر صحة ونضارة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس المضرة للبشرة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الضرورية للجلد، بالإضافة إلى أنه يساعد على حماية الجلد من الشيخوخة المبكرة وأعراضها

4- يساعد على انقاص الوزن الزائد وذلك عن طريق تناول بعض من حبات عين الجمل قبل الأكل فإنها تقلل من الشهية كما أنها تجبر الشخص على تناول القليل من الطعام وفى نفس الوقت يمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة لأحتوائة على البروتينات وفيتامين ب و هـ ومغانسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وكلها مركبات هامه لبناء جسم صحى وسليم

5-يعالج قشرة الرأس والجفاف و الفطريات التي تصيب فروة الرأس و يحتوي أيضا على نسبة عالية من البروتين الذي يحافظ على صحة فروة الرأس و صحة الشعر و يمنع أو يقلل من تساقط الشعر و يوجد بعين الجمل نسبة جيدة من الدهون التي تحافظ على رطوبة الشعر و لمعانه.

6- يحتوي عين الجمل على حمض إيلاجيك وهي مركب من المركبات المضادة للأكسدة والتي تعمل على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي وتحتوي على خصائص مضادة للسرطان.

7-يتميز عين الجمل بغناه في محتواه من أحماض أوميجا-3 الدهنية , وهذه الأحماض تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند النساء , وهي تمنع تجلط الدم في الشرايين وبالتالي تمنع الإصابة بأمراض القلب فهي تقلل من احتمالات إصابة الطفل بالربو أو الإكزيما , كما أنها تساعد في نمو الجهاز العصبي للطفل وزيادة إدراكه بالتالي , وكذلك ارتفاع مستوى الذكاء , وسرعة التعلم في مراحل الطفولة الأولى بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين ب والألياف والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ.