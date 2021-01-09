تسجيل 855 إصابة جديدة بـ«كورونا» و26 وفاة بين الفلسطينيين

‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 855 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و26 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ورجحت وصول اللقاح المضاد للفيروس خلال الربع الأول من العام. وذكرت الوزيرة في بيان صحافي أن قطاع غزة سجل 347 إصابة من مجمل الحالات الجديدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 100 «منهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي».

وقالت: «لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) إلى فلسطين، ومن المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري». وتابعت أن «الوزارة تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح؛ حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70 في المائة من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بعشرين في المائة». وقالت الوزيرة: «هناك انخفاض في معدل الإصابات بالفيروس». ودعت إلى الاستمرار في الإجراءات الوقائية «حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي».

وتفرض الحكومة اليوم (السبت) إغلاقاً شاملاً في الضفة الغربية، وإغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً من (الأحد) إلى (الخميس)، وتمنع إقامة حفلات الزفاف وسرادقات العزاء. وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 165 ألفاً و268، تعافى منها 147 ألفاً و23 وتوفي 1727.