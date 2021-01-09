ألمانيا تسجل 1083 وفاة بـ«كوفيد - 19» في 24 ساعة

سجلت ألمانيا مجددا فوق الألف حالة وفاة يومية بفيروس كورونا المستجد. فقد أعلن معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، أنه تم تسجيل 1083 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع وعشرين الماضية. وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا أمس الجمعة بواقع 1188 حالة. وذكر المعهد أن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بلغ 24 ألفا و694.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن 33 ألفا و777 إصابة، وذلك في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وبلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة خلال سبعة ايام 153.9 حالة. وبلغ أعلى معدل مسجل حتى الآن 197.6 حالة في 22 ديسمبر. ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد «روبرت كوخ» أكثر من مليون و891 ألفا و581 إصابة في ألمانيا. وارتفع عدد الوفيات إلى 39 ألفا و878 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليوناً و511 ألفاً و800 شخص.