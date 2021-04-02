السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
آخر تحديث GMT13:47:37
العرب اليوم -
العرب اليوم -
واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران "مسؤول أوروبي" إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية تعمل على إحياء الاتفاق النووي بحلول يونيو المقبل الخرطوم تعلن أنها ستشارك في محادثات كينشاسا بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حيال ملء وتشغيل سد النهضة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية" احتياطيات النقد الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية مايو إصابات كورونا اليومية في السعودية فوق الـ700 انفصال 6 عربات قطار نوم في طريقها لأسوان " وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية" يصرح يجب على لبنان الموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم "مسؤول في الاتحاد الأوروبي" يجري العمل حالياً على وضع قائمة تفاوض بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات المفروضة على إيران السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » صحة عاجل

السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال آخر 24 ساعة 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ سبعة أشهر.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



أخبار ذات صلة

GMT 13:15 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

إصابات كورونا اليومية في السعودية فوق الـ700
العرب اليوم - إصابات كورونا اليومية في السعودية فوق الـ700

GMT 12:27 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

الفلبين تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الفلبين تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

GMT 12:23 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

مسؤول لبناني يؤكد 1.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى البلاد خلال 3 أشهر
العرب اليوم - مسؤول لبناني يؤكد 1.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى البلاد خلال 3 أشهر

GMT 11:52 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

العالم سجل ارتفاعا في الإصابات الخميس عند أكثر من 700 ألف إصابة
العرب اليوم - العالم سجل ارتفاعا في الإصابات الخميس عند أكثر من 700 ألف إصابة

GMT 07:24 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

تشيلي تغلق حدودها وتشدد القيود العامة وسط ارتفاعات غير مسبوقة في الإصابات بكورونا
العرب اليوم - تشيلي تغلق حدودها وتشدد القيود العامة وسط ارتفاعات غير مسبوقة في الإصابات بكورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أفكار تنسيق صيحة الدنيم موضة 2021 من وحي إطلالة بيونسيه

القاهرة ـ العرب اليوم

خطفت إطلالة بيونسيه الأنظار في أحدث صور نشرتها على صفحتها على إنستقرام تألقت فيها بتنسيق صيحة الدنيم، وقد حملت إطلالة بيونسيه توقيع Alessandra Rich من مجموعة الدار لخريف 2020. وقد قدّمت فيها بيونسيه موضة كلاسيكية من وحي التسعينيات بطريقة جديدة في غاية العصرية، إذ إختارت تنورة ميني بقماش الدنيم المبطّن، وبلون أزرق فاتح يصل سعرها إلى 690$، نسّقت معها الجاكيت باللون والقماش نفسه وقد تميّزت بقصة الأوفر سايز والأزرار الكريستال، كما إختارت تحتها كروب توب أبيض. ولتنسيق صيحة الدنيم بطريقة عصرية من وحي إطلالة بيونسيه، قامت منسقة الأزياء Zerina Akers والتي تهتم بإطلالات النجمة بإختيار حزام أبيض مزيّن بالسلاسل الميتاليكية، وحذاء أبيض مع العقدة السوداء من تصميم دار Alessandra Rich أيضاً. وقد أكملت اللوك بحقيبة من CHANEL باللون الأسود أعطت اللوك لمسة من الكلا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:14 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021
العرب اليوم - أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021

GMT 11:20 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها
العرب اليوم - القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:59 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"
العرب اليوم - السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"

GMT 01:42 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء
العرب اليوم - انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء

GMT 21:37 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف
العرب اليوم - أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport متعدد الوظائف

GMT 21:51 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية
العرب اليوم - إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية

GMT 00:58 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر

GMT 04:15 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي
العرب اليوم - زوري "ذا غرين بلانيت" لأفضل سياحة بيئية في دبي

GMT 16:24 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع
العرب اليوم - الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع

GMT 16:23 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة
العرب اليوم - تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 20:46 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد حب الرشاد للقولون
العرب اليوم - فوائد حب الرشاد للقولون

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:29 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات
العرب اليوم - فوائد الريحان لعلاج الإلتهابات

GMT 11:13 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019
العرب اليوم - إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019

GMT 01:32 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

"سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"
العرب اليوم - "سامسونج" تطلق "جلاكسي إس سيكس بلس" بإمكانات تنافس "آبل"

GMT 18:56 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
العرب اليوم - اختيار دجانيني نجمًا للجولة الثامنة من الدوري السعودي
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab