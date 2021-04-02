الفلبين تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت الفلبين عن تسجيل 15310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهذا أعلى معدل مبلغ عنه في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 771497 حالة وكشفت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 13320 حالة في البلاد وكان الرقم القياسي اليومي السابق لعدد الإصابات الذي سجل في البلاد يزيد قليلا عن 10000 حالة جديدة.

المصدر: رويترز