الفلبين تسجل 9595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9595 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات .وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 712.442 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.159 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 581.161 حالة .