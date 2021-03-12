ألمانيا تسجل 12834 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 12834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و252 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.545.781 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73.062 حالة وفاة.