ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و834 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات الجديدة مقارنة بيوم الجمعة الماضي بواقع 2254 حالة وسجل المعهد 252 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 264 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، الجمعة 4ر72 إصابة (1ر69 إصابة الخميس)، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة وكان معدل الإصابة قبل أربعة أسابيع (12 شباط/فبراير) يبلغ 2ر62 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع خلال شهري كانون ثان/يناير وشباط/فبراير، إلا أنه شهد فترة ركود ثم ارتفع مجددا الآن، وهو ما يرجعه الخبراء إلى انتشار متغيرات كورونا الأكثر عدوى وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و545 ألفا و781 حالة وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 73 ألفا و62 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليونين و345 و600 حالة وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس، 04ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 104 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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