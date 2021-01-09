كندا تسجّل أول إصابة بـ«كورونا» المتحور المرصود في جنوب أفريقيا

سجّلت مقاطعة ألبرتا حالة من فيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في وقت سابق بجنوب أفريقيا، وهي أوّل إصابة من هذا النوع على الأراضي الكنديّة، حسب ما أعلنت مسؤولة السلطات الصحّية في المقاطعة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الطبيبة دينا هينشاو، مسؤولة الصحّة العامّة في المقاطعة، عبر «تويتر»، إنّ «ألبرتا رصدت أوّل إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي اكتُشِف في جنوب أفريقيا».

والمصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حالياً لحجر صحّي. وأضافت الطبيبة: «لا دليل في الوقت الحالي على إصابة أشخاص آخرين بالفيروس المتحوّر». وكانت كندا قد أعلنت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) تسجيل أولى الإصابات على أراضيها بفيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في المملكة المتّحدة. وعلى أثر ذلك، سارعت أوتاوا إلى تعليق كلّ الرحلات الآتية من هذا البلد، قبل إلغاء هذا القرار الأربعاء.

وتشهد كندا منذ ديسمبر (كانون الأول) تسارعاً حاداً في انتشار الفيروس، مما استدعى إعادة فرض إغلاق في المقاطعتَين الأكثر تضرّراً من الجائحة، أونتاريو وكيبيك. وفي المقاطعة الناطقة بالفرنسيّة، يدخل حظر تجوّل ليلي هو الأوّل في كندا منذ بداية الجائحة، حيّز التنفيذ مساء السبت. وأعطت أوتاوا الضوء الأخضر لاستخدام لقاحَي «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا»، وأطلقت حملة تلقيح واسعة في منتصف ديسمبر (كانون الأول).

وأحصت كندا التي تضمّ 38 مليون نسمة، حتّى أمس (الجمعة) أكثر من 640 ألف إصابة بالفيروس ونحو 16 ألفاً و700 وفاة.