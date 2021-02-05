قالت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس لـ"راديو فرانس إنتر" اليوم الجمعة إن الإجراءات الجديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في فرنسا "حتمية" وأضافت لاكومب بشأن وضع البلاد جراء كورونا: "ما زلنا في هضبة عالية في فرنسا، ولخفضها ستكون الإجراءات التقييدية الجديدة حتمية".

كما دعا رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية، فريدريك فاليتو، اليوم الجمعة إلى إغلاق جديد في البلاد للتعامل مع وضع كوفيد - 19 المتصاعد وجاءت تصريحات رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس، بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، بأنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي لإغلاق وطني ثالث، على الرغم من أنه أضاف أن الوضع في فرنسا "لا يزال هشا".

المصدر: رويترز