مركز طبي إسرائيلي يعلن عن تطوير دواء فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 96%

أعلن مركز تل أبيب سوراسكي الطبي، المعروف أيضا باسم مستشفى إيخيلوف، أنه وجد علاجا لمرض فيروس كورونا، وهو فعال بنسبة 96 في المئة وقال المركز إن مطور الدواء، البروفيسور نادر أربر، من مركز الوقاية المتكاملة من السرطان في المستشفى، قام بإعطاء هذا الدواء لمرضى مصابين بالفيروس في حالة متوسطة وخطيرة، مسجلا نسبة نجاح مذهلة بلغت 96 بالمائة.

وأشاد البروفيسور أربر بالعقار المسمى EXO-CD24 ووصفه بأنه "فعال وغير مكلف"، موضحا أن "الدواء يعطى عن طريق الاستنشاق مرة واحدة في اليوم لمدة خمسة أيام" وذكر المركز أنه من بين 30 مريضا تم إعطاؤهم الدواء، أظهر 29 مريضا تحسنا ملحوظا في غضون يومين وخرجوا من المستشفى بعد ثلاثة إلى خمسة أيام، مشيرا إلى أن المريضة المتبقية تعافت، لكن شفاءها استغرق وقتا أطول.

المصدر: "i24news"