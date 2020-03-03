أعلنت إيران، مساء اليوم الثلاثاء ، إصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "لقد أصيب كوليوند، رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، أيضا بفيروس كورونا".

وكان البرلمان الإيراني، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا.

وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".

ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى "لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا" وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21 مارس/ آذار.

كما أعلنت طهران، أمس، وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، "توفى محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عقب إصابته بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد يوم من وفاة والدته في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس.