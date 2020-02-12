منظمة الصحة العالمية تطلق اسم " كوفيد19 " على اسم فيروس كورونا المستجد تجنباً لربطه بمنطقة جغرافية أو حيوان أو جماعة، وتطالب الدول باعتباره العدو الأول للبشرية.