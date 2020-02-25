النمسا تؤكد أول إصابتين بفيروس كورونا

أكدت السلطات في ولاية تيرول الفدرالية النمساوية، اليوم الثلاثاء، وجود حالتي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت قناة "أو آر إف"، التي نقلت النبأ، إلى أن الشخصين يتواجدان حالياً في جناح الأمراض المعدية بمستشفى إينسبورغ، موضحة أن لدى المصابين درجات حرارة منخفضة.

وفي ذات السياق، أعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 2663 شخصاً والإصابات المؤكدة إلى77 ألف 658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخصاً بعد معالجتهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".