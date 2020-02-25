الكويت توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية الاثنين إيقاف النشاط الرياضي في البلاد لمدة أسبوعين، بسبب ظهور فيروس كورونا في البلاد، وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن هذا القرار تم اتخاذه احترازيا لتفادي تفشي الفيروس في الكويت، بدوره وجه رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح اعتذار الاتحاد إلى نظيره السعودي لعدم استضافة مباراة فريقي التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا بسبب الفيروس.

وكان من المقرر أن تستضيف الكويت المباراة يوم 2 مارس المقبل، بطلب من الاتحاد السعودي، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8، بعد تشخيص 3 إصابات جديدة بين المواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري بعد عودتهم من إيران.