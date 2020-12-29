الإمارات تسجل 1506 إصابات جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1506 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وشفاء 1,475 حالة وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 204,369 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 662 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 181,400 حالة .