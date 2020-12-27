انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا الجديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت أمس السبت 4974 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و189 وفاة جراء الفيروس، في انخفاض شديد عن 9679 إصابة و665 وفاة في اليوم السابق وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى مليون و377217 والوفيات إلى 122026 وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وتتواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا في تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم.

المصدر: رويترز