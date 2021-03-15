وباء كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين
آخر تحديث GMT16:09:38
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

وباء كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين

العرب اليوم -

العرب اليوم - وباء كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

 انخفض متوسط طول العمر في روسيا عام 2020 من 73.3 سنة إلى 71.1 سنة أفادت بذلك صحيفة "إر بي كا" الروسية التي قالت إن روسيا شهدت انخفاضا كهذا لأول مرة منذ عام 2003 وعزت الصحيفة انخفاض متوسط طول العمر إلى ارتفاع عدد الوفيات الناتج عن اندلاع وباء فيروس كورونا في روسيا ويعتقد الخبراء في الحكومة الروسية أنه لا يمكن العودة إلى مستوى عام 2019 إلا بحلول عام 2024. أما العام الجاري فسيشهد متوسط طول العمر 71.7 سنة. وسيرتفع عام 2022 إلى 72.3 سنة وعام 2023 إلى 72.9 سنة. وسيعود متوسط طول العمر عام 2024 إلى 73.6 سنة، كما كان الحال تقريبا عام 2019 يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد توقعت في وقت سابق أن يرتفع متوسط طول العمر في روسيا عام 2024 إلى 75.2 سنة.

وقال عالم الديموغرافيا الروسي، فلاديمير تيماكوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إنه اتضح الخريف الماضي أن طول العمر المتوسط في روسيا سينخفض عام 2020 بعامين أو 3 أعوام يذكر أن التقرير الديموغرافي الحكومي الرسمي أشار إلى احتمال انخفاض عدد السكان في روسيا عام 2021 بنحو 522.1 ألف شخص وينخفض 451.5 ألف شخص عام 2022 و344.6 ألف شخص عام 2023 وعام 2024 حوالي 270.6 ألف شخص  ويعني ذلك أن عدد سكان روسيا سينخفض خلال أعوام 2020 – 2024 بنحو 2.2 مليون نسمة. وذلك بسبب انخفاض عدد الولادات. ويرى، تيماكوف، أنه يمكن إيقاف تلك النزعة خلال 10 أعوام مقبلة في حال توفر ما لا يقل عن 3 أطفال في عائلة روسية متوسطة.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا

 

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وباء كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين وباء كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين



أخبار ذات صلة

GMT 12:08 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

الإصابات اليومية بكورونا تعود للانخفاض في روسيا
العرب اليوم - الإصابات اليومية بكورونا تعود للانخفاض في روسيا

GMT 12:02 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا
العرب اليوم - تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا

GMT 09:39 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

روسيا تعلن أن 3.5 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح سبوتنيك ضد كورونا حتى الآن
العرب اليوم - روسيا تعلن أن 3.5 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح سبوتنيك ضد كورونا حتى الآن

GMT 17:46 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

إستقالة عالم كبير من منظمة الصحة العالمية بسبب تقرير عن كورونا في إيطاليا
العرب اليوم - إستقالة عالم كبير من منظمة الصحة العالمية بسبب تقرير عن كورونا في إيطاليا

GMT 09:52 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا هذا العام
العرب اليوم - الهند تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا هذا العام

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:01 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

موضة الشورت الطويل وطرق تنسيقه من عروض أزياء ربيع 2021
العرب اليوم - موضة الشورت الطويل وطرق تنسيقه من عروض أزياء ربيع 2021

GMT 00:44 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

"حصن المقطع التاريخي" وجهة سياحية ساحرة في أبوظبي
العرب اليوم - "حصن المقطع التاريخي" وجهة سياحية ساحرة في أبوظبي

GMT 03:59 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

أهم 5 صيحات في ديكورات الجلسات الخارجية لربيع 2021
العرب اليوم - أهم 5 صيحات في ديكورات الجلسات الخارجية لربيع 2021

GMT 19:22 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

الرئيس التشادي يطلق حملته الانتخابية للفوز بولاية سادسة
العرب اليوم - الرئيس التشادي يطلق حملته الانتخابية للفوز بولاية سادسة

GMT 01:10 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

أوباما وزوجته ينتجان برنامجا عن المسلمين في رمضان
العرب اليوم - أوباما وزوجته ينتجان برنامجا عن المسلمين في رمضان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:16 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

البدري يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر
العرب اليوم - البدري يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر

GMT 02:14 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

"الطاقة" السعودية تؤكد أن الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار الاقتصاد العالمي
العرب اليوم - "الطاقة" السعودية تؤكد أن الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار الاقتصاد العالمي

GMT 11:36 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا
العرب اليوم - آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا

GMT 08:19 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل
العرب اليوم - منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل

GMT 02:10 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها
العرب اليوم - خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها

GMT 01:47 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

جزيرة ياس الإماراتية وجهة سياحية ساحرة بمواصفات عالمية
العرب اليوم - جزيرة ياس الإماراتية وجهة سياحية ساحرة بمواصفات عالمية

GMT 05:58 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها

GMT 01:28 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

الرميان يؤكد أن الحكومة السعودية ما زالت تخطط لبيع أسهم من حصتها في "أرامكو"
العرب اليوم - الرميان يؤكد أن الحكومة السعودية ما زالت تخطط لبيع أسهم من حصتها في "أرامكو"

GMT 14:03 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

الاسباب وراء منع عدة سيارات من الطرح في الأسواق
العرب اليوم - الاسباب وراء منع عدة سيارات من الطرح في الأسواق

GMT 09:20 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

مرسيدس تستدعى أكثر من 40 ألف سيارة رياضية
العرب اليوم - مرسيدس تستدعى أكثر من 40 ألف سيارة رياضية

GMT 09:46 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

فرنسا وألمانيا تتحدان لمواجهة هيمنة آسيا على الرقائق الإلكترونية
العرب اليوم - فرنسا وألمانيا تتحدان لمواجهة هيمنة آسيا على الرقائق الإلكترونية

GMT 09:15 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

نقش حناء ناعم لعروس 2020
العرب اليوم - نقش حناء ناعم لعروس 2020

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 07:51 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء
العرب اليوم - نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 02:09 2016 الجمعة ,06 أيار / مايو

الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف
العرب اليوم - الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف

GMT 09:55 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات
العرب اليوم - ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات

GMT 01:29 2013 الجمعة ,05 إبريل / نيسان

افتتاح أول مصنع سوري للملابس الجاهزة في مصر
العرب اليوم - افتتاح أول مصنع سوري للملابس الجاهزة في مصر

GMT 09:51 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد القرع لتحسين البصر
العرب اليوم - فوائد القرع لتحسين البصر

GMT 21:51 2016 الإثنين ,21 آذار/ مارس

أشهر طرق معرفة " البخت " الفنجان والكف والودع
العرب اليوم - أشهر طرق معرفة " البخت " الفنجان والكف والودع

GMT 17:31 2019 الأربعاء ,08 أيار / مايو

خبراء في مجال التكنولوجيا يكشفون خداع "أبل" بشأن بطاريات "آيفون"
العرب اليوم - خبراء في مجال التكنولوجيا يكشفون خداع "أبل" بشأن بطاريات "آيفون"
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab