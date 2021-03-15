وباء كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين

انخفض متوسط طول العمر في روسيا عام 2020 من 73.3 سنة إلى 71.1 سنة أفادت بذلك صحيفة "إر بي كا" الروسية التي قالت إن روسيا شهدت انخفاضا كهذا لأول مرة منذ عام 2003 وعزت الصحيفة انخفاض متوسط طول العمر إلى ارتفاع عدد الوفيات الناتج عن اندلاع وباء فيروس كورونا في روسيا ويعتقد الخبراء في الحكومة الروسية أنه لا يمكن العودة إلى مستوى عام 2019 إلا بحلول عام 2024. أما العام الجاري فسيشهد متوسط طول العمر 71.7 سنة. وسيرتفع عام 2022 إلى 72.3 سنة وعام 2023 إلى 72.9 سنة. وسيعود متوسط طول العمر عام 2024 إلى 73.6 سنة، كما كان الحال تقريبا عام 2019 يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد توقعت في وقت سابق أن يرتفع متوسط طول العمر في روسيا عام 2024 إلى 75.2 سنة.

وقال عالم الديموغرافيا الروسي، فلاديمير تيماكوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إنه اتضح الخريف الماضي أن طول العمر المتوسط في روسيا سينخفض عام 2020 بعامين أو 3 أعوام يذكر أن التقرير الديموغرافي الحكومي الرسمي أشار إلى احتمال انخفاض عدد السكان في روسيا عام 2021 بنحو 522.1 ألف شخص وينخفض 451.5 ألف شخص عام 2022 و344.6 ألف شخص عام 2023 وعام 2024 حوالي 270.6 ألف شخص ويعني ذلك أن عدد سكان روسيا سينخفض خلال أعوام 2020 – 2024 بنحو 2.2 مليون نسمة. وذلك بسبب انخفاض عدد الولادات. ويرى، تيماكوف، أنه يمكن إيقاف تلك النزعة خلال 10 أعوام مقبلة في حال توفر ما لا يقل عن 3 أطفال في عائلة روسية متوسطة.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا