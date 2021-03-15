تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا
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تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا

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العرب اليوم - تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن إعادة فرز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا التي أجريت في عدد من الولايات الأمريكية أظهرت أن هذه الأعدد أكبر مما كان يعتقد سابقا وأظهرت نتائج إعادة الفرز التي أجريت في ولاية أوهايو، أن عدد الوفيات بسبب كورونا فيها في فبراير الماضي أكثر بمقدار 4000 حالة، فيما ازداد هذا المؤشر في ولاية إنديانا بمقدار 1500 وفاة. كما تمت إعادة فرز عدد الوفيات من كورونا أيضا في ولايات فرجينيا ومينيسوتا ورود أيلاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى مبدء عمل النظام الذي تستخدمه الولايات الأمريكية لنشر الإحصاءات. ويعمل هذا النظام في الوقت الحقيقي ولا يأخذ بعين الاعتبار الوفيات بسبب كورونا والتي تم تأكيدها بعد إجراء الفحوص الطبية ما بعد الوفاة وتدل المعلومات الأخيرة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تتابع تطور الوضع الصحي في البلاد، على أنه قد تم في الولايات المتحدة تسجيل 29.438.775 حالة إصابة بفيروس كورونا وتسجيل 534.888 وفاة للمرضى الذين تم تأكيد إصابتهم بكورونا.

المصدر: نوفوستي

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تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا تقرير يؤكد عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة أكبر مما كان يعتقد سابقا



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