ألمانيا تسجل 13554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 13554 حالة ليصل الإجمالي إلى 942687 إصابة وكشفت البيانات تسجيل 249 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 14361.