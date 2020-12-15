باكستان تسجل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 443246 حالة، منها 48008 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1614 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 386333 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8905 حالة وفاة.