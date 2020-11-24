تسجيل 24326 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 491 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.634.671 حالة .