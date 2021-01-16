الهند تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت الهند اليوم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، انطلاق الحملة في أكثر من 3 آلاف موقع في أرجاء الهند البالغ تعداد سكانها نحو 1,3 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر كبير هم من سيحصلون على اللقاح في البداية، يليهم العاملون في القطاع الصحي وأوضح أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى تطعيم 30 مليون شخص، في حين ستستهدف في مرحلتها الثانية 300 مليون شخص وأنتجت الهند لقاحين هما "كوفيشيلد" وهو اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة "أسترازينيكا" الدوائية وقام بتصنيعه المعهد الهندي للأمصال ولقاح أخر هو "كوفاكسين".