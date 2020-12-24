باكستان تسجيل 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 465070 حالة، منها 38268 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1782 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 417134 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 111 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9668 حالة وفاة.