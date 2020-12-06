تسجيل 3308 إصابات جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 416499 حالة، منها 53126 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 2483 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 355012 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف بتسجيل 58 وفاةً ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 8361 وفاةً.