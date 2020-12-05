تسجيل 3119 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 413191 حالة، منها 52359 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2224 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 352529 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8303 حالة وفاة.