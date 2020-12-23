الصحة الكويتية تطلق غداً حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

تنطلق غدًا في الكويت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وتبدأ بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحفي اليوم، أن التطعيمات ستكون بأرض المعرض الدولي، وأن كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات ولمدة سنة كاملة.