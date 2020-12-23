3 وفيات و 1246 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، وشفاء 1533 حالة وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة .