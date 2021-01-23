جنوب أفريقيا تواجه كورونا بلقاح أسترازينيكا

منحت الهيئة التنظيمية الجنوب أفريقية، وزارة الصحة تصريحا لتوزيع اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد ضد كورونا يأتي ذلك في أول موافقة لتطعيمات "كوفيد-19" في جنوب أفريقيا وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، أن الهيئة الجنوب أفريقية لتنظيم المنتجات اعترفت بوزارة الصحة الوطنية على أنها مورد معهد الأمصال الهندي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جنوب أفريقيا أبرمت اتفاقا مع معهد الأمصال الهندي للحصول على أول لقاحات ضد فيروس كورونا في البلاد الشهر الجاري والمقبل، في إطار المرحلة الأولى من خطة تقول الحكومة إنها سوف تقوم بموجبها بتطعيم ثلثي السكان بحلول 2021 وقال مخيزي في بيان أوائل الشهر الجاري إن 1.5 مليون جرعة مبدئية سوف تأتي من المعهد الذي ينتج اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وأوكسفورد وأضاف أن الجرعات المبدئية سوف تكون للعاملين في مجال الصحة، كما أن المفاوضات جارية مع جهات التصنيع بشأن مزيد من الإمدادات.