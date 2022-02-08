الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار من قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس
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الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار من قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس

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العرب اليوم - الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار من قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس

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غزه - العرب اليوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس.

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الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار من قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مواطنين بإطلاق نار من قوات الأمن الإسرائيلي في نابلس



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