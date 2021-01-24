المكسيك تسجل 20057 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 20057 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1470 وفاة وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و752347 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 149084 وفاة.