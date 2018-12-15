السيسي يؤكد نستهدف الوصول لاقل اصابة بفيروس سي عالميًا خلال 2019 / 2020

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تستهدف النزول بمعدلات فيروس سي فى مصر خلال عام 2019/ 2020من الأعلي إصابة فى العالم إلى الأقل من المعدلات العالمية للإصابة بالمرض فى العالم كله.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإسكان والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، اليوم السبت، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة حيث قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إنه تم إجراء المسح لـ 17.537.323 مليون مصري حتى الأن فى المرحلة الأولي وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة االقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية وإن 732 ألف مواطن ثبت إصابتهم بفيروس سي.

وأضاف السيسي " نتائج المسح حتى الأن تقول إن 11.7 مليون إنسان مصري ممن خضغعوا منهم للمسح لديهم مشكلة فيروس سي أو ضغط أو سكر أو سمنة أو قد تجتمع كل المشكلات فى شخص واحد و25% فقط وزنهم طبيعى وما دون فقط..لماذا نعمل فى نفسنا كدا هذه النتائج رسالة لنحلل ما نحن فيه..وعشان تطمن مش محتاج مسح شوف وزنك..".

وأشار السيسي إلى أن التكلفة المالية لقوائم الانتظار بالنسبة للعمليات جاءت لمنع المواطنين المصريين من انتظار دوهم لإجراء العمليات وهم فى حاجة لعلاج حاسم و ليس فى استطاعتهم المادية، موضحا أنه كان فى بداية التقييم 17 الف حالة ارتفعت لـ50 ألف فى 4 شهور ورصدت تكلفة 300 مليون الصحة ومساهمة صندوق تحيا مصر بـ300 مليون أخرى.

وتابع السيسي " تحدثت مع وزيرة الصحة أن التكلفة تفوق قدرتنا المالية لأنه 10 آلاف متوسط عدد العمليات فى 12 شهر اى 120 ألف فى السنة للوصول لـ 360 الف عملية من قوائم الانتظار فى الثلاث سنوات بمتوسط تكلفة 18 مليار جنيه ، ولم نكن نعمل حسابتنا لذا روحنا لبنود أخرى لاستمرارها على الاقل لـ3 سنوات".

قد يهمك أيضًا:

اكتشاف 32 ألف مريض بفيروس سي في مبادرة الرئيس