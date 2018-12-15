السيسي يوجه الحكومة بإعادة صياغة موازنة الصحة وبرنامج ضخم للتوعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بإعادة صياغة موازنة وزارة الصحة لمواجهة التحديات الصحية المختلفة، وإعداد برنامج ضخم للتوعية الصحية والوزن ومخاطر السمنة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مشروعات الإسكان والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، اليوم السبت، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، حيث استعرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أخر نتائج المسح ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وقوائم الانتظار بالنسبة للعمليات.



وأضاف "لابد من وجود مبادرات تحل الموضوع (فيروس س وقوام انتظار العمليات) بشكل مختلف..ونحتاج مبادرات تحل هذه المسائل ، وتحتاجوا فى أجهزة الدولة المختلفة والإعلام التعاون لبدء برنامج ضخم للتوعية الصحية".

واقترح السيسي أن تكون مادة الرياضة أساسية فى المدارس والجامعات وأن تكون مادة نجاح، فضلا عن مارثونات فى مراكز الشباب والميادين المتاح بها.

وقال السيسي "شوف وزنك زيادة قد إيه؟ أى إنسان راجل أو ست، يشوف ..احنا بنفقد صحتنا.. ومش عشان التكلفة المالية.. لا كل حاجة ممكن تتدبر إلا الصحة متدبرش .. إن: الوزن موضوع مهم ليس بسبب التكلفة ( التى تتحملها الدولة لمواجهة الأمراض) لكن أريد أن تعيشوا بصحة وعافية وسلامة لأكبر فترة ممكنة".

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