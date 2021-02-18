الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس كورونا
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الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس "كورونا"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة السعودية
الرياض ـ العرب اليوم

الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس "كورونا"

صحة عاجل
arabstoday

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الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس كورونا الصحة السعودية تعلن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس كورونا



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