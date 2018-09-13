أميركا تشن حملة ضد مصنعي وبائعي السجائر الإلكترونية

أمهلت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، كبرى شركات تصنيع السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة 60 يوما لإثبات قدرتهم على إبقاء منتجاتهم بعيدا عن القصّر.
وذكرت الوكالة في بيان -نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إنه إذا أخفقت الشركات في إثبات ذلك، قد تسحب كل منتجاتهم ذات النكهات من الأسواق، محذرة من أن استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية بلغ "مرحلة الوباء".
وتعد الخطوة جزء من إجراء واسع يستهدف كلا صناع وبائعي السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، حيث قالت الوكالة إنها ترسل خطابات تحذيرية إلى 1100 بائع بينهم بعض المتاجر الضخمة ومحطات الوقود، مشيرة إلى أنها أصدرت 131 غرامة مالية على بيع السجائر الإلكترونية للقصر.
وقال مفوض وكالة الغذاء والدواء الأمريكية سكوت جوتليب في إفادة صحفية إن الوكالة ستفحص عن كثب الواجهات التجارية على الإنترنت الخاصة بمصنعي السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى عمليات شراء بالجملة من قبل بائعين يستخدموها لبيعها للقصر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات يجب أن تكون واضحة لمصنعي المنتج.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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