أميركا تشن حملة ضد مصنعي وبائعي السجائر الإلكترونية

أمهلت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، كبرى شركات تصنيع السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة 60 يوما لإثبات قدرتهم على إبقاء منتجاتهم بعيدا عن القصّر.

وذكرت الوكالة في بيان -نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إنه إذا أخفقت الشركات في إثبات ذلك، قد تسحب كل منتجاتهم ذات النكهات من الأسواق، محذرة من أن استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية بلغ "مرحلة الوباء".

وتعد الخطوة جزء من إجراء واسع يستهدف كلا صناع وبائعي السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، حيث قالت الوكالة إنها ترسل خطابات تحذيرية إلى 1100 بائع بينهم بعض المتاجر الضخمة ومحطات الوقود، مشيرة إلى أنها أصدرت 131 غرامة مالية على بيع السجائر الإلكترونية للقصر.

وقال مفوض وكالة الغذاء والدواء الأمريكية سكوت جوتليب في إفادة صحفية إن الوكالة ستفحص عن كثب الواجهات التجارية على الإنترنت الخاصة بمصنعي السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى عمليات شراء بالجملة من قبل بائعين يستخدموها لبيعها للقصر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات يجب أن تكون واضحة لمصنعي المنتج.