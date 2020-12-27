تسجيل 279 وفاة و18732 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18732 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 279 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.187.850 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 147.622 حالة وفاة .