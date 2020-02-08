فرنسا تعلن عن 5 إصابات جديدة بكورونا جميعها لبريطانيين

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان، تسجيل 5 إصابات جديدة في فرنسا بفيروس كورونا القاتل، جميعها تعود لمواطنين بريطانيين تعاملوا مع شخص كان في سنغافورة، وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن هناك طفلا بين المصابين الذين أكدت أنهم ليسوا في حالة خطيرة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.

وأوضحت أن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت "عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية"، وتابعت بوزان: "الحالة الأصلية علمنا بها الليلة الماضية، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة حيث أقام هناك من 20 إلى 23 يناير، ووصل إلى فرنسا يوم 24 يناير وبقي 4 أيام".

وأضافت أن الحالات الجديدة كانت في منطقة سافوا الجبلية بشرق فرنسا، وأعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي القاتل في البلاد إلى 722 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 34.5 ألف إصابة حتى الآن.