1654 إصابة بكورونا في النمسا

سجّلت النمسا 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336167 حالة وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيانٍ أن عدد الوَفَيَات المسجلة بسبب الفيروس بلغ 5351 وفاةً.