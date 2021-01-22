إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 97 مليونا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 97.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و83965.