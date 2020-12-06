المغرب تسجل 48 وفاة و4118 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 48 وفاة و4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6184، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 376738 ولفتت إلى أنه تعافى أيضا 3879 مصابا، ليصل مجموع المتعافين إلى 327693، ونسبة الشفاء إلى 87 في المئة.

المصدر: "رويترز"